Львова-Белова заступилась за девочку, обвиненную в вандализме из-за рисунка на детской площадке

Юная художница из Тульской области нарисовала "Смешариков" - и попала под критику чиновников. Фото: официальная страница в соцсети «Администрация г. Болохово Киреевского района».

В Тульской области разгорелся громкий скандал из-за детского рисунка. Юная жительница города Болохово нарисовала на резиновом покрытии игровой площадки героев мультфильма «Смешарики». Местные чиновники назвали этот поступок актом вандализма и подали заявление в полицию для розыска нарушителя.

В ответ жители города заступились за юного художника и предложили отстать от ребенка. Представители местной администрации попытались смыть рисунок, а позже пригрозили авторам критических постов в соцсетях денежными штрафами.

История вызвала большой общественный резонанс по всей стране. Одной из первых на нее откликнулась уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова. Она отметила, что девочка не сделала ничего плохого, и выразила готовность оказать семье юной художницы юридическую поддержку.

«Такой рисунок уместен именно на детской площадке. Надеюсь, что местная администрация пересмотрит свое решение в отношении ребенка и его родителей», - заявила Наталья Зыкова.

Свое мнение об этой ситуации высказала и лидер партийного списка «Единой России», уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она предложила разработать новый стандарт покрытий для игровых площадок, на которых дети могли бы спокойно рисовать.

«Мы сегодня на II форуме развития «Города будущего» в Пермском крае говорили о сертификате «Семьям рады» для дворов и парков. Нужен такой стандарт площадки, чтобы дети всегда имели место, где рисовать своих любимых героев и персонажей, мелками или пастелью. Давайте создадим для этого условия. Пусть и площадка будет рада семьям и их творческим детям, - подчеркнула детский омбудсмен. - По ситуации в Тульской области – понимаю ответственность муниципалитета за сохранность благоустроенных пространств. Но важно, чтобы реакция была соразмерной. Хорошо, что уже подключилась уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова».

Мария Львова-Белова также предложила включить юную художницу из Болохово в рабочую группу, занимающуюся созданием комфортной городской среды. Если девочку заинтересует это предложение, она сможет попробовать свои силы в большом творческом проекте.

«Вместе с Минстроем России и Федеральным подростковым центром развиваем направление тактического урбанизма – когда сами ребята участвуют в создании городской среды. Такой опыт как раз есть в Тульской области. Договорились с коллегами, что они свяжутся с семьей и, если ребёнок сам захочет, пригласят его в нашу рабочую группу. Чтобы попробовать себя в роли соавтора городского пространства. Важно помогать направлять способности ребят в созидательное русло. С правительством Тульской области и региональным отделением «Единой России» продумаем и более системные решения, которые можно будет учесть в дальнейшей работе кандидатов от партии, а при поддержке избирателей – будущих депутатов», - подчеркнула Мария Львова-Белова.

Ранее свое мнение о ситуации в Тульской области высказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она подчеркнула, что детское творчество ни в коем случае не должно приравниваться к вандализму.

«Детский рисунок - не вандализм! Рисование - естественный процесс, через который дети познают мир и выражают себя. Для ребенка это не „порча имущества", а творчество, пусть и выполненное не в том месте. Задача взрослых - не запугивать и клеймить, а спокойно объяснить правила, помочь исправить ситуацию и научить бережно относиться к общественному пространству», - написала Лантарова в соцсетях.

Она сообщила, что ее коллега, уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин, держит ситуацию на контроле и готовит необходимые запросы для защиты семьи.