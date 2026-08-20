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НовостиОбщество20 августа 2026 14:08

Львова-Белова заступилась за девочку, обвиненную в вандализме из-за рисунка на детской площадке

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка предложила разработать новый стандарт покрытий, на которых дети смогут спокойно рисовать
Ксения БОГДАНОВА
Юная художница из Тульской области нарисовала "Смешариков" - и попала под критику чиновников. Фото: официальная страница в соцсети «Администрация г. Болохово Киреевского района».

Юная художница из Тульской области нарисовала "Смешариков" - и попала под критику чиновников. Фото: официальная страница в соцсети «Администрация г. Болохово Киреевского района».

В Тульской области разгорелся громкий скандал из-за детского рисунка. Юная жительница города Болохово нарисовала на резиновом покрытии игровой площадки героев мультфильма «Смешарики». Местные чиновники назвали этот поступок актом вандализма и подали заявление в полицию для розыска нарушителя.

В ответ жители города заступились за юного художника и предложили отстать от ребенка. Представители местной администрации попытались смыть рисунок, а позже пригрозили авторам критических постов в соцсетях денежными штрафами.

История вызвала большой общественный резонанс по всей стране. Одной из первых на нее откликнулась уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова. Она отметила, что девочка не сделала ничего плохого, и выразила готовность оказать семье юной художницы юридическую поддержку.

«Такой рисунок уместен именно на детской площадке. Надеюсь, что местная администрация пересмотрит свое решение в отношении ребенка и его родителей», - заявила Наталья Зыкова.

Свое мнение об этой ситуации высказала и лидер партийного списка «Единой России», уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она предложила разработать новый стандарт покрытий для игровых площадок, на которых дети могли бы спокойно рисовать.

«Мы сегодня на II форуме развития «Города будущего» в Пермском крае говорили о сертификате «Семьям рады» для дворов и парков. Нужен такой стандарт площадки, чтобы дети всегда имели место, где рисовать своих любимых героев и персонажей, мелками или пастелью. Давайте создадим для этого условия. Пусть и площадка будет рада семьям и их творческим детям, - подчеркнула детский омбудсмен. - По ситуации в Тульской области – понимаю ответственность муниципалитета за сохранность благоустроенных пространств. Но важно, чтобы реакция была соразмерной. Хорошо, что уже подключилась уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова».

Мария Львова-Белова также предложила включить юную художницу из Болохово в рабочую группу, занимающуюся созданием комфортной городской среды. Если девочку заинтересует это предложение, она сможет попробовать свои силы в большом творческом проекте.

«Вместе с Минстроем России и Федеральным подростковым центром развиваем направление тактического урбанизма – когда сами ребята участвуют в создании городской среды. Такой опыт как раз есть в Тульской области. Договорились с коллегами, что они свяжутся с семьей и, если ребёнок сам захочет, пригласят его в нашу рабочую группу. Чтобы попробовать себя в роли соавтора городского пространства. Важно помогать направлять способности ребят в созидательное русло. С правительством Тульской области и региональным отделением «Единой России» продумаем и более системные решения, которые можно будет учесть в дальнейшей работе кандидатов от партии, а при поддержке избирателей – будущих депутатов», - подчеркнула Мария Львова-Белова.

Ранее свое мнение о ситуации в Тульской области высказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она подчеркнула, что детское творчество ни в коем случае не должно приравниваться к вандализму.

«Детский рисунок - не вандализм! Рисование - естественный процесс, через который дети познают мир и выражают себя. Для ребенка это не „порча имущества", а творчество, пусть и выполненное не в том месте. Задача взрослых - не запугивать и клеймить, а спокойно объяснить правила, помочь исправить ситуацию и научить бережно относиться к общественному пространству», - написала Лантарова в соцсетях.

Она сообщила, что ее коллега, уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин, держит ситуацию на контроле и готовит необходимые запросы для защиты семьи.