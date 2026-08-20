Адвокат рассказал, в каком случае суд встанет на сторону жертвы мошенников в споре с банком

Запоточный: суд защитит обманутого мошенниками, если банк был неосмотрителен Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд может восстановить в правах жертву мошенников, если банк был неосмотрителен при выдаче кредита. Об этом KP.RU рассказал адвокат Московской адвокатской палаты Игорь Запоточный.

Юрист отметил, что теперь при оформлении почти любого кредита банк звонит потенциальному заемщику и выясняет, на что ему потребовались деньги. Кроме того, если клиент запросил больше 200 тысяч рублей, то даже в случае одобрения получить доступ к деньгам он сможет лишь через 48 часов.

"При этом шансы восстановить справедливость есть, если в суде будет доказано, что банк не проявил "достаточной осмотрительности", - сказал он.

По его словам, еще одним вариантом контроля является то, что банк при последующем переводе денег на подозрительные реквизиты приостановил транзакцию и уточнил у заемщика, находится ли он в здравом уме и твердой памяти.

Запоточный подчеркнул, что если чего-то из этого списка не было, тогда клиент может рассчитывать на возврат денег.

Как писал сайт KP.RU, если на человека оформили кредит без его ведома или его банковские данные использовали мошенники, важно не терять время и сразу начинать действовать.