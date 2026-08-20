Международные резервы России увеличились на 15 миллиардов долларов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На 14 августа 2026 года международные резервы России составили 755,6 миллиарда долларов. Отмечается, что они увеличились за последнее время. Об этом сообщается на сайте регулятора.

За неделю международные резервы России увеличились на 15,6 миллиарда долларов (2,1%) благодаря положительной переоценке. 13 августа они достигли 740 миллиардов.

В начале февраля резервы выросли до исторического максимума — 826,8 млрд долларов. Эта сумма включает валюты, золото, резерв в МВФ и специальные права заимствования. Об этом говорится в сообщении от KP.RU со ссылкой на слова регулятора. Доля золота в российских активах выросла до 48,3% с 43,3% в прошлом месяце, достигнув максимума с января 1995 года. Важно отметить, что международные резервы увеличиваются несмотря на давление на экономику страны со стороны Запада.