На звезду «Уральских пельменей» Илану Юрьеву и ее собаку напала овчарка Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса и звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева (настоящее имя Илана Дылдина) заявила, что на нее и ее собаку напала овчарка. Об этом артистка рассказала в социальных сетях.

«Мы сейчас в ветеринарной клинике, она на столе у хирурга. <...> Она потеряла столько крови», - поделилась Юрьева, рассказывая о состоянии питомца.

Звезда «Уральских пельменей» сообщила, что вышла на пробежку по поселку вместе со своей собакой породы йоркширский терьер. В какой-то момент из-за одних из чужих ворот выбежала овчарка, которая набросилась на актрису и ее питомца.

По словам Юрьевой, в результате нападения у ее питомца сломана челюсть, также собачка получила серьезные раны скальпа. Сейчас йоркширский терьер находится в тяжелом состоянии.

Ранее KP.RU сообщал, что собака напала на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковной деревне Дубцы. По факту инцидента следователями была начата проверка.