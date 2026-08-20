Верховный суд РФ истребовал дело пенсионера, попытавшегося сбить вражеский БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд РФ забрал дело пенсионера, оштрафованного за попытку сбить украинский беспилотник из ружья. Об этом говорится в сообщении от пресс-службы судебного ведомства.

«Волгоградский областной суд отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу», — говорится в сообщении от судебного органа.

Производство по делу прекращено по пункту 3 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ из-за действий лица в состоянии крайней необходимости.

Отмечается, что пенсионер уже дал показания по поводу случившегося. Он подчеркнул, что даже не думал, что ситуация может пойти по такому сценарию, где ему будут вменять штраф. Он действовал инстинктивно: увидел цель и решил «защитить Родину» по-своему. Пенсионер подчеркнул, что очень сильно любит свою страну.