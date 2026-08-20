Захарова: Враждебные выпады Финляндии в отношении РФ не останутся без ответа Фото: МИД России

Враждебные выпады Хельсинки, высказанные в адрес Москвы, ни в коем случае не останутся без ответа. Об этом заявила на своем брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Финское вооружение, пересекая украинскую границу, автоматически становится законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации", - сказала она во время выступления.

Дипломат отдельно подчеркнула, что ни один враждебный выпад Хельсински не останется без должного ответа. Выверенная реакция от РФ обязательно последует - в полном соответствии с российскими национальными интересами.

Как писал сайт KP.RU, 20 августа стало известно, что украинский разработчик и производитель беспилотных летательных систем Airlogix и финская компания Innokas подписали письмо о намерениях, они собираются сотрудничать в размещении производственных мощностей в Финляндии. Там будут выпускать БПЛА на базе украинских технологий Airlogix.

Ранее в МИД РФ указали, что Финляндия по-прежнему не пытается нормализовать отношения с Россией, скорее наоборот, старается разрушить их полностью.