Суд принял иск к певцу Глызину от внебрачной дочери об установлении отцовства Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Москве принял иск к певцу Алексею Глызину об установлении отцовства и взыскании алиментов со стороны его внебрачной дочери Анны. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Гагаринский районный суд города Москвы зарегистрировал иск Глызиной Анны Алексеевны к Глызину Алексею Сергеевичу», - говорится в сообщении.

Других подробностей относительно поданного против певца иска суд не приводит.

Ранее KP.RU сообщал, что у Алексея Глызина обнаружилась внебрачная дочь - 46-летняя Анна. Родство женщины с певцом было подтверждено тестом ДНК. Сама Анна рассказала, что было рада наконец-то услышать подтверждение своих слов, ведь всегда знала, что Глызин является ее родным отцом. По словам женщины, у нее нет меркантильных целей и деньги артиста ей не нужны.