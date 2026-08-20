Почти 70 тыс. иностранцев развернули на границе с Россией из-за ноу-хау Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2024 года около 14 млн иностранцев сдали биометрию при въезде в Россию. При этом благодаря новому сервису на границе были развернуты около 70 тысяч иностранцев, которые не получили разрешения на въезд. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«С начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных иностранных граждан (с 2024 года) на границе через пункты пропуска прошли около 14 миллионов иностранцев. Почти 70 тысяч из них оказались в списке лиц, которым не разрешен въезд в Россию», — резюмировала представитель МВД.

Сбор биометрических данных начался 1 декабря 2024 года в Шереметьево, Домодедово и Жуковском. С 1 мая 2025 года к программе добавился аэропорт Внуково. В Москве создана методика идентификации иностранцев на границе с помощью отпечатков пальцев и фотографии. Причем систему невозможно обмануть, она даже выявляет нарушителей, которые изменяют свои данные.

Ранее KP.RU сообщил, что биометрия плотно входит в жизнь современного человека. Отмечается, что в России хотят ввести оплату проезда по биометрии.