Кабмин выделил свыше 1 млрд рублей на закупку машин скорой помощи в регионах РФ

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Правительство страны направит более 1 миллиарда рублей на закупки машин скорой помощи для почти 20 регионов страны. Об этом сообщил на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На закупки автомобилей скорой помощи выделим свыше миллиарда рублей. До конца текущего года почти два десятка регионов получат порядка 200 машин российского производства", - сказал он.
По словам председателя правительства, так удастся поддержать обновление парка скорых в субъектах страны, что повысит уровень и своевременность оказания неотложной медицинской помощи на местах.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава кабмина сообщил, что правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения, предусматривающий создание передовых лекарств и внедрение современных методов лечения.