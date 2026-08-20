Кабмин выделил свыше 1 млрд рублей на закупку машин скорой помощи в регионах РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство страны направит более 1 миллиарда рублей на закупки машин скорой помощи для почти 20 регионов страны. Об этом сообщил на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На закупки автомобилей скорой помощи выделим свыше миллиарда рублей. До конца текущего года почти два десятка регионов получат порядка 200 машин российского производства", - сказал он.

По словам председателя правительства, так удастся поддержать обновление парка скорых в субъектах страны, что повысит уровень и своевременность оказания неотложной медицинской помощи на местах.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава кабмина сообщил, что правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения, предусматривающий создание передовых лекарств и внедрение современных методов лечения.