Захарова указала на двойные стандарты ЮНЕСКО после визита ее гендиректора в Киев. Фото: МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на двойные стандарты ЮНЕСКО после визита генерального директора организации Халеда аль-Анани в Киев. Как заявила дипломат, эта поездка противоречит уставу ЮНЕСКО.

«Визит в Киев - это очередное проявление и двойных стандартов, и уничтожение каких-либо стандартов <...> нарушение принципа равноудаленности, выбор стороны конфликта, игнорирование требований <...> Устава ЮНЕСКО», - подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

Представитель МИД отметила, что международные чиновники должно выполнять согласованные странами-членами ЮНЕСКО поручения исключительно в рамках собственного мандата. По словам Захаровой, Россия будет добиваться такого подхода от аль-Анани.

Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова назвала безрассудным шагом срыв Киевом визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию.