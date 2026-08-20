Лукашенко сказал и сделал: Почти полтысячи нерадивых работников АПК отправлены на границу с Украиной

В Белоруссии около 500 аграриев отправлены на границу с Украиной Фото: REUTERS.

В Белоруссии почти 500 недобросовестных работников агропромышленного комплекса (АПК) призваны на военные сборы, в том числе для выполнения учебно-боевых задач на границе с Украиной. Об этом сообщил ИС "Вести" со ссылкой на белорусский телеканал СТВ.

В публикации уточнялось, что в армейских условиях они проведут до 60 дней.

"В Беларуси работников АПК, недобросовестно проявивших себя во время страды, призывают на армейские сборы", - говорится в сообщении.

Отмечалось, что военнообязанные специалисты и механизаторы направляются в подразделения сил специальных операций (ССО). Там аграриев ждет психологическая полоса, занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал громкое заявление во время обсуждения уборочной кампании 2026 года. Он поручил послать на границу с Украиной не справляющихся с уборкой урожая. По его словам, при дефиците кадров не нужно на них надевать наручники, однако всех, кто не умеет работать, нужно отправить в армию на южную границу, в лес. Неделя подготовки, и туда - в распоряжение ССО.