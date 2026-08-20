Украина готова сесть за стол переговоров и разговаривать с США и Россией. Об этом в интервью изданию "Укринформ" заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица.

По словам украинского чиновника, "дипломатия должна работать при любых обстоятельствах", и обрывать этот трек было бы "неправильно и опасно".

"В переговорном треке очень важно всегда говорить то, что мы откровенно говорили и продолжаем говорить: мы готовы садиться за стол переговоров, готовы слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами...", - сказал он.

Также Кислица отметил, что в ходе переговоров Киев готов доказывать свои аргументы, почему этот конфликт должен прекратиться.

Как писал сайт KP.RU, 20 августа украинский главарь заявил, что за прошедшую ночь Украина пережила один из самых масштабных ударов ВС РФ. Он подчеркнул, что Россия использовала для удара по украинскому ВПК ракеты разных типов, а также более 160 дронов. Однако хотя он и признал бессилие ВСУ перед российским оружием, он не стал говорить о завершении конфликта.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования на Украине. Причиной он назвал позицию киевского режима.