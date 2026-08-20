Тяжело раненый при атаке ВСУ сотрудник Каховского РЭС скончался в больнице Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудник Каховского РЭС, который получил тяжелые травмы в результате атаки ВСУ в Херсонской области, скончался в больнице. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

«Водитель Каховского РЭС, получивший тяжелые ранения в результате атаки террористов киевского режима, скончался. <...> Несмотря на все усилия медицинских работников, спасти его не удалось», - написал он в личном Telegram-канале.

Филипчук сообщил, что второй сотрудник РЭС, также получивший ранения при атаке ВСУ, сейчас находится под наблюдением врачей.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим нанес удар по автомобилю энергетиков в Херсонской области. Трагедия произошла во время выполнения ремонтных работ на линии электропередачи.