Россиянам рассказали, как защитить "Госуслуги" от взлома с почти 100% гарантией

Муртазин: Двухфакторная аутентификация защитит от взлома "Госуслуг" на 99% Фото: EAST NEWS.

Двухфакторная аутентификация даст возможность почти на все 100% защитить от взлома ваш аккаунт на "Госуслугах". Об этом в интервью НСН заявил эксперт, аналитик Эльдар Муртазин.

По его словам, если говорить о возможности взлома злоумышленниками домашнего интернета, в зоне риска в первую очередь оказываются те, кто не соблюдает самые простые и элементарные правила цифровой гигиены.

"Самое важное - это двухфакторная авторизация, когда, например, входите на те же "Госуслуги", это касается всех важных приложений. Это защита на 99%", — отметил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что одно из первых правил - пароли от роутера и пароль от Wi-Fi не должны совпадать. Пользователь также в любой момент может проверить, не подключился ли кто-то неизвестный к домашней сети. Для этого ему необходимо зайти в панель администратора. Если в ней будут отображаться незнакомые устройства, то нужно срочно поменять пароль, заявил Муртазин.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что на "Госуслугах" появится специальный функционал для защиты от мошенников — "тревожная кнопка".