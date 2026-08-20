Речная рыба может таить опасность: врач назвал главные риски

Врач предупредил о паразитах в речной рыбе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Речная рыба может представлять опасность для здоровья, если была выловлена в загрязненном водоеме или недостаточно хорошо приготовлена. Хирург Александр Умнов рассказал, какие угрозы могут скрываться в речных обитателях. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Первый риск – это опасные паразиты, а точнее их личинки. Например, в карповых, таких, как язь, лещ, плотва, карп, нередко встречаются личинки возбудителя описторхоза – опасного заболевания», – предупредил Умнов.

По словам врача, в хищной рыбе, например щуке, окуне и налиме, могут находиться личинки широкого лентеца. Паразиты способны поражать печень, желчный пузырь, поджелудочную железу и кишечник.

Еще одной угрозой специалист назвал бактерии и вредные вещества из загрязненной воды. В речной рыбе могут оказаться сальмонелла, кишечная палочка и другие микроорганизмы, а при загрязнении водоема промышленными отходами – тяжелые металлы. Термическая обработка уничтожает многие бактерии и паразитов, однако уже накопившиеся химические вещества она не удаляет.

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