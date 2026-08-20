Захарова: Новый генсек ООН может исправить возникший при Гутеррише кризис. Фото: МИД России

Российская сторона рассчитывает, что новый генеральный секретарь ООН сможет исправить ошибки нынешнего генсека Антониу Гутерреша, выведя организацию из кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что будущий глава секретариата проведет основательную работу по исправлению чудовищных ошибок Антониу Гутерреша, его так называемой команды, в результате которых ООН погрузилась действительно в кризис», - отметила дипломат в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что в ООН возникла необходимость определенной встряски для бюрократии организации.

Ранее KP.RU сообщал, что уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова указала на намеренное игнорирование ООН обращений России в связи с атаками на мирное население страны.