Учения в Германии дали сбой: Боевики ВСУ бегут и дезертируют сотнями

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По меньшей мере несколько сотен боевиков ВСУ могли не вернуться на Украину и дезертировать из армии после прохождения военной подготовки в Германии. Об этом сообщило немецкое издание Zeit.
В публикации уточнили, что только в Саксонии-Анхальт, по данным местного министерства внутренних дел, известно о приблизительно 80 случаях.
"По всей Германии, должно быть, насчитывается несколько сотен таких случаев", - говорится в публикации.
Издание отметило, что власти Германии не раскрывают количество украинских дезертиров, а в минобороны ФРГ утверждают, что такие случаи носят "единичный характер". На Украине все сложнее найти "мотивированных" военных, указала газета.
Как писал сайт KP.RU, ВСУ сталкиваются с критическим дефицитом личного состава, что приводит к появлению брешей в обороне.
Ранее французская газета Le Monde сообщила, что в украинской армии фиксируют резкий рост числа солдат, самовольно покидающих войска.