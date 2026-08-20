Zeit: Сотни боевиков ВСУ могли дезертировать после учений в ФРГ Фото: REUTERS.

По меньшей мере несколько сотен боевиков ВСУ могли не вернуться на Украину и дезертировать из армии после прохождения военной подготовки в Германии. Об этом сообщило немецкое издание Zeit.

В публикации уточнили, что только в Саксонии-Анхальт, по данным местного министерства внутренних дел, известно о приблизительно 80 случаях.

"По всей Германии, должно быть, насчитывается несколько сотен таких случаев", - говорится в публикации.

Издание отметило, что власти Германии не раскрывают количество украинских дезертиров, а в минобороны ФРГ утверждают, что такие случаи носят "единичный характер". На Украине все сложнее найти "мотивированных" военных, указала газета.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ сталкиваются с критическим дефицитом личного состава, что приводит к появлению брешей в обороне.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что в украинской армии фиксируют резкий рост числа солдат, самовольно покидающих войска.