Десницу святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Чебоксары Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Чебоксары доставили привезенную с греческого острова Корфу десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщило ИС "Вести".

В публикации отметили, что город стал первым местом в России, где организовали доступ паломников к святыне. Десница святителя посетит 13 городов с 20 августа до 20 сентября.

Как писал сайт KP.RU, 17 августа десницу (правую руку) святителя Спиридона Тримифунтского, одного из самых почитаемых святых в христианском мире, привезли в Россию с острова Корфу.

Напомним, в апреле в различные регионы России с Корфу доставили башмачки (сапожки) святителя Спиридона Тримифунтского: в Пермь — для постоянного пребывания в храме Всех Святых. В Ульяновск — в дар двум храмам (церкви апостола Андрея Первозванного и Воскресенско-Германовскому); в Пензу — в храм во имя святителя Спиридона (вместе с частицей мощей) для постоянного нахождения; а также в Высоко-Петровский монастырь в Москве.