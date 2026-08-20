Кобяков назвал блокировку РФ и железный занавес перманентным процессом Запада Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Россию на протяжении веков пытались отрезать от мировых технологий, а санкции и "железный занавес" являются перманентными процессами для Запада. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

"Россия на протяжении всей своей истории никогда не закрывалась от мира. Ее постоянно пытались отрезать от технологий и передового мирового опыта — это было. Более того, санкции, рестрикции, эмбарго, блокировка России, „железный занавес“ — это перманентный процесс для Запада", - отметил он.

По его словам, в редких случаях, обычно после войн, когда страх, а значит и уважение к России, возвращалось к "партнерам", наступал некий период бизнес-конвергенции.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время не Россия воюет с Западом, а Запад ведет борьбу против России, используя Украину. Глава государства подчеркнул, что Запад создает образ врага из России, чтобы прикрыть свои системные ошибки в экономике и социальной политике.