Минобороны: Средства ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника за день Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 64 украинских беспилотника в течение дня. Об этом сообщило Минобороны РФ.

18 августа системы ПВО за сутки ликвидировали 1671 беспилотник украинской армии. Это стало абсолютным рекордом за все время проведения специальной военной операции. По данным военного ведомства, также российскими военными были сбиты десять управляемых авиабомб и два реактивных снаряда американской системы залпового огня (РСЗО) Himars.

17 августа ПВО России нейтрализовала 797 вражеских беспилотников над несколькими российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей.