Туск оправдал теракт на «Северных потоках» Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск оправдал теракт на «Северных потоках». Об этом сообщает RT.

Как заявил польский политик, стыдиться за инцидент должны не те, кто вывел газопроводы из строя, а «те, кто их построил». Туск отметил, что Польша якобы всегда делала все возможное и стремилась к тому, чтобы проект «Северных потоков» не был претворен в реальность.

Ранее KP.RU сообщал, что хорватские силовики по запросу Берлина задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия считает причастным к подрыву «Северных потоков». Подозреваемый уже дважды избегал передачи немецким следователям.

При этом прокуратура ФРГ продолжает умалчивать о том, кто именно отдал приказ диверсантам совершить крупнейший акт промышленного терроризма в новейшей истории.