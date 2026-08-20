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НовостиВ мире20 августа 2026 17:44

Туск оправдал теракт на «Северных потоках»

Дональд Туск заявил, что за теракт на «Северных потоках» должны стыдится те, кто построил газопровод
Мария МАМАЕВА
Туск оправдал теракт на «Северных потоках»

Туск оправдал теракт на «Северных потоках»

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск оправдал теракт на «Северных потоках». Об этом сообщает RT.

Как заявил польский политик, стыдиться за инцидент должны не те, кто вывел газопроводы из строя, а «те, кто их построил». Туск отметил, что Польша якобы всегда делала все возможное и стремилась к тому, чтобы проект «Северных потоков» не был претворен в реальность.

Ранее KP.RU сообщал, что хорватские силовики по запросу Берлина задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия считает причастным к подрыву «Северных потоков». Подозреваемый уже дважды избегал передачи немецким следователям.

При этом прокуратура ФРГ продолжает умалчивать о том, кто именно отдал приказ диверсантам совершить крупнейший акт промышленного терроризма в новейшей истории.