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НовостиПолитика20 августа 2026 17:45

Минфин США продлил лицензию на операции с Lukoil International до 19 сентября

Первоначально лицензия США действовала до 17 января текущего года
Сергей ГАПЧУК
Минфин США продлил лицензию на операции с Lukoil International до 19 сентября

Минфин США продлил лицензию на операции с Lukoil International до 19 сентября

Фото: REUTERS.

Минфин США продлил до 19 сентября срок действия лицензии, которая выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании "Лукойл". Обновленный документ размещен на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Стоит напомнить, что первоначально такое разрешение действовало до 17 января текущего года, однако потом неоднократно продлевалась, в последний раз - до 22 августа.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября 2025 года администрация президента США Дональда Трампа ввела новые антироссийские санкции с обоснованием из-за якобы "отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу" в урегулировании по Украине. В ограничительном списке Штатов оказались нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерние предприятия.