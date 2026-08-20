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НовостиОбщество20 августа 2026 18:00

Академик Макаров: У мощей Донского взят образец ДНК на родство с Рюриковичами

Ранее в российских лабораториях восстановлены генетические профили нескольких Рюриковичей
Сергей ГАПЧУК
18 августа в Архангельском соборе Московского Кремля были обнаружены мощи Дмитрия Донского

18 августа в Архангельском соборе Московского Кремля были обнаружены мощи Дмитрия Донского

Фото: REUTERS.

Образец ДНК был взят во время проведения исследований обретенных мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Это было сделано для того, чтобы достоверно установить принадлежность князя к роду Рюриковичей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор Института археологии Российской академии наук, академик Николай Макаров.

"ДНК, безусловно, анализ, образцы для палеогенетики взяты, но они не дают персональной атрибуции Дмитрия Ивановича (Донского). Они дадут нам, я надеюсь, указания на принадлежность его к Рюриковичам", - пояснил в своем комментарии ученый.

Академик отдельно отметил, что недавно были взяты образцы и в российских лабораториях успешно восстановлены генетические профили сразу нескольких Рюриковичей домонгольского времени.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин назвал обретение мощей Дмитрия Донского уникальным, чудесным и удивительным.

Напомним, 18 августа в Архангельском соборе Московского Кремля были обнаружены мощи Дмитрия Донского.