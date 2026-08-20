Двухлетний ребенок и его мать пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь

Двухлетний ребенок и мать пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два человека оказались в числе пострадавших после террористической атаки беспилотников Вооруженных Сил Украины на Севастополь. Об этом официально сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАХ.

"Ребенок 2 года, получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого БПЛА, также посекло осколками маму ребёнка. Ребенка скорая помощь транспортирует в больницу", - проинформировал подписчиков Развожаев.

По словам губернатора региона, бойцы российских войск, а также средства ПВО и мобильные огневые группы полуострова успешно нейтрализовали 13 украинских беспилотников. Также в результате атаки дронов ВСУ зафиксированы три сообщения о повреждениях машин.

Несколькими днями ранее Развожаев сообщал, что беспилотник ВСУ вынесло течением на пляж в районе Парка Победы в Севастополе. Территория пляжа была оцеплена, а людей эвакуировали.