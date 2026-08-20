Политолог Дугин о погибшей дочери: Она просто любила свою страну и народ Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Российский политолог и общественный деятель Александр Дугин рассказал о своей дочери Дарье Дугиной (Платоновой) в четвертую годовщину ее смерти. Воспоминаниями о ней он поделился в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Она точно не была участником военных действий. Она выражала свою позицию мягко. <...> Она просто любила страну, любила народ, любила культуру, любила землю, любила все русское как таковое. <...> И тем не менее она никогда вообще не отличалась ненавистью к другим», - рассказал Дугин KP.RU.

Политолог отметил, что Дарье очень нравилась этническая и авангардная украинская музыка, которую она всегда очень внимательно слушала. Особенно она любила песню «Плыве кача» Акима Апачева, в которой на украинском языке он пел о необходимости освобождения страны от «западного морока».

Дугин также рассказал, что за эти четыре года он получил большое количество посланий от американцев и европейцев. В них иностранцы признались, что гибель Дарьи изменила их отношение к России и конфликту на Украине.

Напомним, что Дарья Дугина погибла в возрасте 29-и лет при взрыве внедорожника в Московской области. В машине девушки было установлено взрывное устройство. ФСБ установила, что разработка, подготовка и совершение покушения было делом рук украинских спецслужб.