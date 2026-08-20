На юге Перу произошло землетрясение магнитудой 7,2

Эпицентр подземных толчков находился в 50 км к северо-востоку от города Коракора. Очаг залегал на глубине 73 км Фото: REUTERS.

В Латинской Америке снова произошло крупное землетрясение. На этот раз стихийное бедствие обрушилось на Перу. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным ведомства, первоначально 20 августа в Перу было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Однако позднее появились данные, что сила этого природного яления увеличилась – магнитуда составила 7,2.

«Эпицентр подземных толчков находился в 50 км к северо-востоку от города Коракора. Очаг залегал на глубине 73 км», - пояснили в сейсмологическом центре.

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступала.

Ранее KP.RU писал, что в Венесуэле 25 июня случилось сильнейшее в истории землетрясение.

В результате этого стихийного бедствия погибли более четырех тысяч человек. Землетрясение полностью разрушило 190 зданий, еще 856 объектов получили серьезные повреждения. В ходе спасательных операций удалось эвакуировать и спасти 6 462 человека.