Финансист Рожанковский: к середине сентября доллар вернется к 85 рублям Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

К концу августа рубль стал сдавать свои позиции, официальный курс доллара впервые превысил 85 рублей. Евро вплотную приблизился к 99 рублям. Финансовый аналитик Владимир Рожанковский объяснил, с чем это связано и какие перспективы ждут российскую валюту.

Перед этим, 24 июля, ЦБ снизил ключевую ставку до 14% годовых. Для заемщиков это хорошая новость – ставки по кредитам пошли вниз, но и рубль тоже начал слабеть.

Эксперт отмечает, что это продлится недолго, потому что притоки и оттоки капитала – вещи разовые. По его прогнозам, уже к середине сентября ситуация стабилизируется.

- Я даже не думаю, что это будет 90 рублей за доллар, 85-86 – это максимум, и примерно на этом уровне все замрет, - говорит финансист сайту mk.ru.

Российскую валюту поддержат поставки энергоресурсов в азиатские страны и высокие цены на нефть. Таким образом, затяжного падения рубля не будет.

В текущих условиях можно ожидать небольшого снижения цен на импортные товары. Первыми изменение курса традиционно чувствуют сферы, непосредственно связанные с валютой: зарубежный туризм, импортная электроника, автомобили и запчасти.