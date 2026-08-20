IT-эксперт Щербаков: перед 1 сентября мошенники нацелились на родителей учеников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

IT-эксперт Сергей Щербаков предупредил, что перед началом учебного года мошенники стали все активнее обманывать родителей школьников.

В Сети появляются поддельные интернет-магазины, торгующие канцтоварами, рюкзаками, формой и гаджетами по подозрительно привлекательным ценам. Расчет на то, что уставшие от беготни взрослые потеряют бдительность и, чтобы сэкономить деньги, будут переходить по предложенным ссылкам.

При покупках в интернете следует проявлять здоровый скептицизм к слишком выгодным предложениям. Внушительные скидки часто оказываются «классический приемом давления через ощущение дефицита и срочности».

При оплате товаров на сайте онлайн-магазина важно оценить форматы оплаты.

- Если сайт настаивает исключительно на переводе на карту физлица, через СБП по номеру телефона незнакомого человека или просит перевести деньги вне платежной формы сайта — это почти гарантированный признак мошенничества, — предупредил Щербаков в беседе с Lenta.ru.

Так же перед покупкой стоит проверить адрес сайта - отличить подлинный сайт магазина от фейка можно по URL. Мошенники часто используют домены, похожие на названия известных магазинов, но с небольшими отличиями: замененные буквы, лишние символы, другая доменная зона (например, .shop, .site, .online вместо .ru).

Главная цель мошенников - получить данные банковской карты, ее срок действия и CVC-код.

В преддверии 1 сентября мошенники также инициируют звонки родителям, представляясь курьерами цветов, и запрашивают коды из СМС для получения доступа к личным данным, пишет Царьград.

Ранее эксперт предупредила, что мошенники предлагают абитуриентам и их родителям за деньги ускорить зачисление или забронировать место в вузе. Они рекомендуют проверять всю информацию только через официальные каналы: сайт вуза, личный кабинет на «Госуслугах», передает 360.ru.