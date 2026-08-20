Роскомнадзор подал иск в суд к экс-супруге Моргенштерна*

Дилара Зинатуллина. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Роскомнадзор подал иск в суд, ответчиком выступает блогер Дилара Зинатуллина - бывшая супруга музыканта Алишера Моргенштерна*. Иск поступил в арбитражный суд Москвы. Об этом свидетельствуют материалы, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Речь в документе идет о взыскании с блогерши суммы чуть более 104 тысяч рублей. Что послужило основанием для выдвижения этих исковых требований - пока разглашается. Уроженка Уфы Дилара Зинатуллина известна в рунете как популярный блогер, она публикует ролики на платформе TikTok, у нее оформлен статус ИП. В основном девушка зарабатывает на рекламе.Известно, что этот иск поступил в суд совсем недавно, 18 августа. На данный момент он пока еще не принят к рассмотрению.

Дилара Зинатуллина вышла замуж за рэпера 31 августа 2021-го, свадьба прошла с размахом. Однако уже .9 апреля 2022 года она неожиданно сообщила о своем разводе с 24-летним Алишером Моргенштерном*. Что привело к краху брака со скандальным рэпером – читайте тут на KP.RU.

А недавно сам Моргенштерн* был оштрафован на 40 тысяч за нарушение правил иноагента

*Признан в России иноагентом.