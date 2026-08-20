Невролог предупредила о вреде слишком долгого сна

Невролог Мамадалиева: попытка отоспаться в выходные грозит головной болью Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Слишком долгий сон, как и его недостаток, вреден для организма. Об этом "Газете.Ru" рассказала невролог Миляуша Мамадалиева.

Она отметила, что люди, которые "отсыпаются" по 10–12 часов в выходные, часто чувствуют себя разбитыми даже больше, чем после бессонной недели. В медицине это состояние называется гиперсомнией.

"Мозг воспринимает долгий сон как состояние покоя, но при переходе к бодрствованию нервным клеткам нужно время, чтобы "разогнать" тормозные нейромедиаторы. При пересыпе их концентрация становится избыточной", - сказала врач.

По словам специалиста, в результате человек встает с ощущением "ватного тела", заторможенностью и головной болью.

RT сообщил, что укачивание в машине не является заболеванием и признаком "слабого вестибулярного аппарата". Это состояние возникает из-за конфликта между зрением и системой равновесия во внутреннем ухе.