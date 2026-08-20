Два человека погибли и четверо пострадали в результате атаки ВСУ по Крыму Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Два мирных жителя погибли и еще четыре получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по Крыму вечером в четверг, 20 августа. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Враг снова атаковал Крым. К сожалению, в результате удара в Симферопольском районе погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок», - написал он в мессенджере MAX.

Как сообщил Аксенов, еще один человек был ранен в Сакском районе. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.