Психолог объяснила опасность манипуляций сладостями с детьми

Психолог Кузьмина: не стоит заставлять детей есть обещаниями сладостей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Манипуляция сладостями, чтобы ребенок поел, вредит, а не помогает. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Анастасия Кузьмина.

Она подчеркнула, что когда родители используют сладости как награду за «правильную» еду, они невольно формируют у ребенка определенную иерархию продуктов.

«Обычная пища начинает восприниматься как неприятная обязанность, которую нужно «перетерпеть», чтобы получить настоящее удовольствие — десерт», - сказала специалист.

По ее словам, в итоге ценность сладкого еще больше возрастает, а интерес к полезной и разнообразной еде, наоборот, снижается. Кроме того, такой подход также мешает ребенку прислушиваться к собственным ощущениям голода и насыщения.

Телеканал «Царьград» предупредил, что очень сложно убедить ребенка, который попробовал вкусную и вредную еду, отказаться от нее. Дети осознают, что им больше нравится. И изменить это довольно проблематично, хотя изначально вкус у маленького ребенка еще не испорчен.