Следствие изучает версии гибели бас-гитариста «Кукрыниксов» Оганяна в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следствие изучает несколько версий смерти бас-гитариста «Кукрыниксов» Дмитрия Оганяна в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Рассматриваются несколько версий произошедшего - криминального и некриминального характера», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи ожидают заключение судмедэксперта. Уточняется, что в качестве одной из некриминальных причин также рассматривается версия с тем, что Оганян мог покончить с собой.

Ранее KP.RU сообщал, что основатель группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев подтвердил смерть Дмитрия Оганяна. Тело музыканта было обнаружено в воде у морского порта на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Стало известно, что Оганян длительное время страдал из-за поражения кожи на руках и не мог играть на гитаре без использования специальных силиконовых насадок.