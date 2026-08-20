Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 августа 2026 19:29

Следствие изучает версии гибели бас-гитариста «Кукрыниксов» Оганяна в Петербурге

Следователи рассматривают несколько версий гибели Дмитрия Оганяна, ожидается заключение судмедэксперта
Мария МАМАЕВА
Следствие изучает версии гибели бас-гитариста «Кукрыниксов» Оганяна в Петербурге

Следствие изучает версии гибели бас-гитариста «Кукрыниксов» Оганяна в Петербурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следствие изучает несколько версий смерти бас-гитариста «Кукрыниксов» Дмитрия Оганяна в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Рассматриваются несколько версий произошедшего - криминального и некриминального характера», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи ожидают заключение судмедэксперта. Уточняется, что в качестве одной из некриминальных причин также рассматривается версия с тем, что Оганян мог покончить с собой.

Ранее KP.RU сообщал, что основатель группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев подтвердил смерть Дмитрия Оганяна. Тело музыканта было обнаружено в воде у морского порта на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Стало известно, что Оганян длительное время страдал из-за поражения кожи на руках и не мог играть на гитаре без использования специальных силиконовых насадок.