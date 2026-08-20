Россиянам напомнили о вреде пива в бане

Нарколог Литков: употребление пива в бане наносит удар по сердцу и сосудам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Употребление пива в бане может представлять серьезную опасность для здоровья. Об этом «Газете.Ru» сообщил нарколог Сергей Литков.

Как отметил специалист, главная проблема, что высокая температура и алкоголь оказывают выраженное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Баня сама по себе является серьезной нагрузкой для организма, но когда к этому добавляется алкоголь, нагрузка возрастает в разы.

«Многие воспринимают пиво как легкий напиток и не считают его алкоголем в полном смысле слова. Но этанол остается этанолом независимо от крепости. В сочетании с высокой температурой человек получает двойной удар по сердцу и сосудам», — сказал он.

По его словам, дополнительную опасность представляет обезвоживание. В бане организм активно теряет жидкость с потом. При этом алкоголь обладает мочегонным эффектом и способствует еще большей потере воды и электролитов.

RT рассказал, что сердце может подвести в любом возрасте, и не все опасности очевидны. Так, курение, стресс, гиподинамия, диабет и ожирение относятся к традиционным рискам. Но главный парадокс — вред может нанести спорт, если подходить к нему безграмотно.