Названы основные ошибки домашней консервации

Химик Дорохов: повторное использование крышек вредит домашней консервации Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Главное условие длительного хранения домашних заготовок — качественная стерилизация банок и крышек. Об этом «Газете.Ru» рассказал химик Андрей Дорохов.

Эксперт указал на одну из самых распространенных ошибок при консервации — повторное использование крышек.

По его словам, уплотнительное кольцо со временем теряет эластичность, и даже микроскопического зазора достаточно, чтобы внутрь начал поступать воздух.

Специалист отметил, что это ускоряет окислительные процессы и позволяет микроорганизмам размножаться. Для длительного хранения лучше использовать новые крышки.

Life.ru сообщил, что консервация позволяет сохранить почти все полезные вещества, содержащиеся в овощах, фруктах, мясе и рыбе. Однако под воздействием высоких температур при тепловой обработке всегда разрушается витамин С. При пастеризации (прогревании до 100°C) и стерилизации (выше 100°C) продуктов может теряться до 60% этого витамина.