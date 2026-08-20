МВД объявило в розыск актера Трескунова* Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

МВД объявило в розыск актера Семена Трескунова*. Об этом следует из базы ведомства на официальном сайте.

"Трескунов Семен Алексеевич*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Установочные данные: пол: мужской, национальность: русский, дата рождения: 14.11.1999, место рождения: РФ, город Москва", - сообщается в базе.

В конце июля стало известно, что суд постановил принудительно взыскать с уехавшего из России актера порядка 302 тысяч рублей по делу об иноагентах.

Ранее Госдума окончательно приняла ряд законов об ограничениях для скрывающихся за границей иноагентов и преступников. После принятия законов таким гражданам будут замораживать счета и запрещать получать госуслуги онлайн.

*- внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ.