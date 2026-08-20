Риелтор рассказал, как выгодно снять квартиру

Риелтор Силантьев призвал фотографировать документы владельцев при аренде жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

При аренде жилья следует фотографировать документы собственников недвижимого имущества. Об этом "Абзацу" сообщил риелтор Алексей Силантьев.

По его словам, перед заключением договора аренды нужно обязательно задавать вопросы о том, кто управляет квартирой, готов ли арендодатель предоставить личные документы и сколько у недвижимости собственников.

Эксперт отметил, что в случае, если понадобиться обратиться за помощью в правоохранительные органы или к юристам, арендатору нужно будет предоставить им материалы как доказательство.

"Самый лучший материал – это видеозапись, например, разговоров, обязательно фотографии паспортов участников сделки", - подчеркнул он.

KP.RU рассказал, что россияне предпочитают арендовать квартиры от собственника жилья. Однако готовы платить за доступ к большему числу предложений, обращаться к услугам риелторов и дополнительным возможностям платформ.