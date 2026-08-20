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НовостиОбщество20 августа 2026 20:10

Риелтор рассказал, как выгодно снять квартиру

Риелтор Силантьев призвал фотографировать документы владельцев при аренде жилья
Валентина БРЫКАЛИНА
Риелтор Силантьев призвал фотографировать документы владельцев при аренде жилья

Риелтор Силантьев призвал фотографировать документы владельцев при аренде жилья

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

При аренде жилья следует фотографировать документы собственников недвижимого имущества. Об этом "Абзацу" сообщил риелтор Алексей Силантьев.

По его словам, перед заключением договора аренды нужно обязательно задавать вопросы о том, кто управляет квартирой, готов ли арендодатель предоставить личные документы и сколько у недвижимости собственников.

Эксперт отметил, что в случае, если понадобиться обратиться за помощью в правоохранительные органы или к юристам, арендатору нужно будет предоставить им материалы как доказательство.

"Самый лучший материал – это видеозапись, например, разговоров, обязательно фотографии паспортов участников сделки", - подчеркнул он.

KP.RU рассказал, что россияне предпочитают арендовать квартиры от собственника жилья. Однако готовы платить за доступ к большему числу предложений, обращаться к услугам риелторов и дополнительным возможностям платформ.