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НовостиВ мире20 августа 2026 20:03

Робот-гуманоид впал в истерику на конференции в Пекиневидео

В Пекине гуманоидный робот упал на пол и устроил истерику как капризный ребенок
Мария МАМАЕВА
В Пекине гуманоидный робот упал на пол и устроил истерику как капризный ребенок. Фото: Ren Chao/XinHua/Global Look Press

В Пекине гуманоидный робот упал на пол и устроил истерику как капризный ребенок. Фото: Ren Chao/XinHua/Global Look Press

В Пекине робот-гуманоид упал на пол и устроил истерику на конференции робототехники. Об этом сообщает портал Cnwest.

«На выставке один из посетителей снял, как на одном из стендов робот рухнул на землю, начал валяться и кататься», - говорится в материале.

Уточняется, что человекоподобный робот начал вести себя как капризный ребенок, продолжая лежать на полу и бить по нему ногами. Стоящие у стенда сотрудники попытались успокоить машину, которая вышла из строя, однако у них это не получилось.

Многие из пользователей, посмотревших репортаж, также сравнили работа с капризным ребенком, которому отказались купить игрушку в магазине.

Ранее KP.RU сообщал, что компания РЖД показала первого в мире робота-проводника Володю, который поработал в поезде «Сапсан». Андроид встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде.

Робот-гуманоид на выставке в Пекине начал валяться на полу, как капризный ребенок