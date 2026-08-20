Как выбрать подарок учителю к 1 сентября: советы эксперта

Эксперт по этикету Баранова: учителю можно подарить чай или сертификат в книжный Фото: DoublePHOTO studio / Shutterstock / Fotodom

На 1 сентября лучшим подарком учителю станет что-то связанное с его увлечениями или нейтральный презент, например, качественные угощения или сертификат. Об этом "Абзацу" рассказала эксперт по этикету Татьяна Баранова.

Она напомнила, что по закону стоимость презента не должна превышать три тысячи рублей, в противном случае у педагога могут возникнуть негативные последствия.

"В идеале подарок должен соотноситься с увлечениями или профессиональной деятельностью конкретного преподавателя. Если родители знают, чем интересуется педагог, можно выбрать что-то соответствующее", - сказала она.

По ее словам, если хочется сделать более нейтральный акцент, это могут быть какие-то угощения. При этом хорошим вариантом остаются сертификат в книжный магазин или подписка.

KP.RU предупредил, что на 1 сентября стоит воздержаться от приобретения цветов-аллергенов, а также не выбирать букеты в темных тонах. Самыми аллергичными считаются цветы с яркими ароматами – это, например, лилии или гиацинты.