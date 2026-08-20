Невролог Бутенко заявила о связи массажа шеи с инсультом Фото: karelnoppe / Shutterstock / Fotodom

Массаж без направления от врача или обращение к непроверенным специалистам может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом беседе с «Лентой.ру» сообщила невролог Ольга Бутенко.

Специалист отметила, что массаж при правильном проведении является полезной процедурой. В первую очередь риск связан с агрессивным воздействием на шейный отдел — сильным давлением, резкими поворотами головы, попытками «вправить» позвонки.

Она объяснила, что в шее проходят сонные и позвоночные артерии. При агрессивном воздействии стенка такого сосуда может расслоиться, а кровь — проникнуть между ее слоями. Тогда возникает гематома, сужающая просвет артерии, а на поврежденном участке может образоваться тромб. Если его часть попадет вместе с током крови в сосуды мозга, возможен ишемический инсульт, предупредила врач.

Телеканал «Царьград» рассказал о правилах оказания первой помощи человеку с подозрением на инсульт. В этой ситуации ни в коем случае нельзя давать пострадавшему воду, еду или любые лекарства — в том числе препараты для снижения давления.