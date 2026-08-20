Дачникам рассказали, как на долго сохранить урожай картофеля

Агроном Вешутов посоветовал не мыть картофель перед длительным хранением Фото: Radzitska Kateryna / Shutterstock / Fotodom

Для длительного хранения урожая картофеля, его не следует мыть перед отправкой в погреб. Об этом aif.ru рассказал агроном Михаил Вешутов.

По его словам, привычка дачников, которая может навредить урожаю, - мыть картофель перед тем, как убрать его на хранение.

«Если картофель помыть, его потом нужно очень хорошо просушить. Оставшаяся влага может создать условия для развития гнили. Поэтому для длительного хранения лучше не мыть», — отметил он.

Специалист подчеркнул, что землю, которая осыпается сама, можно убрать после просушки клубней.

Life.ru сообщил, что помидоры дольше останутся свежими, если собирать их сухими, оставлять плодоножку и не мыть перед закладкой. Переспелые экземпляры быстро трескаются и загнивают, поэтому оптимальный момент — начало окрашивания.