Названы простые, но действенные методы сохранить здоровье ребенка

Терапевт Лишин: стерильная среда мешает развитию детского иммунитета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Родителям, чтобы защитить ребенка от ОРВИ осенью, следует обеспечить детям правильный режим сна, здоровое питание и физическую активность. Об этом "Абзацу" рассказал терапевт Виктор Лишин.

«И нельзя забывать о вакцинации. Иммунитет должен вырабатывать защитные клетки против различных вирусов и бактерий. Поэтому соблюдать календарь детских прививок нужно обязательно», – сказал он.

По его словам, ребенку важно соблюдать гигиену, но не стоит быть слишком «стерильными» родителями. Детский организм нуждается в контакте с различными бактериями и вирусами для формирования крепкого иммунитета, поэтому не нужно полностью ограждать его от внешней среды, отметил специалист.

KP.RU сообщил, что многие родители переживают, что их ребенок часто болеет. Дети дошкольного возраста могут болеть ОРВИ до 12 раз в год, школьники до 8 раз в год. Именно поэтому родителям порой кажется, что такие симптомы как кашель и насморк не заканчиваются никогда.