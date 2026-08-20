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НовостиПолитика20 августа 2026 21:12

Кандидат в генсеки ООН Баки хочет обсудить отказ Украины от вступления в НАТО

Ивонн Баки призвала Украину отказаться от вступления в НАТО
Мария ПАВЛОВА
Кандидат в генсеки ООН призвала Украину отказаться от идеи вступления в НАТО.

Кандидат в генсеки ООН призвала Украину отказаться от идеи вступления в НАТО.

Фото: REUTERS.

Отказ Киева от вступления в НАТО может стать одним из факторов дипломатического урегулирования украинского конфликта. На это указала кандидат на пост генсека ООН Ивонн Баки.

«Я полагаю, что Россия и Украина должны сесть вместе в ООН и поговорить. Думаю, что было соглашение о том, что Россия не хочет, чтобы НАТО было рядом. Давайте договоримся об этом. Если Россия сможет остановить конфликт и Украина сможет принять решение, что она не будет частью НАТО, можно прийти к соглашению», — сказала Баки в ходе интерактивного диалога, запись которого опубликована на сайте веб-телевидения ООН и доступна здесь.

Кандидат на пост генсека назвала вопросы соблюдения границ и безопасности сторон важными аспектами дипломатического урегулирования конфликта.

Ивонн Баки ранее была послом Эквадора во Франции и Соединённых Штатах.

Накануне Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что не понимает, почему Украину не приглашают в НАТО.

Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что членство Украины в НАТО отменено, вместо этого страны альянса гарантируют Киеву безопасность.