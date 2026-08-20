ФСБ опубликовала архивы о забросках диверсантов немцами в период Курской битвы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ России опубликовала ранее засекреченные архивные документы. Они касаются борьбы с массовыми выбросками немецких парашютистов-диверсантов в ходе Курской битвы.

Рассекреченные архивы ФСБ свидетельствуют о напряженной борьбе НКГБ и НКВД с противником в тылу в ходе Курской битвы.

Спецсообщение от 5 июля 1943 года, направленное руководству НКГБ и НКВД Курской области, фиксирует добровольную явку двоих парашютистов-диверсантов — Леонида Бондарчука и Николая Яшина, подготовленных в Смоленской диверсионной школе.

Бывшие военнослужащие вермахта, перешедшие на сторону советских войск, рассказали, что их целью было минирование железнодорожного полотна в районе Касторного. С собой они имели взрывчатку (тол, термит, порох) и комплект взрывателей с замедлителями.

«Перед посадкой диверсантов в самолет в Днепропетровске их напоили пьяными и в нетрезвом виде сбрасывали на парашютах с самолета, отдельных <…> сбросили насильно», — говорится в сообщении.

Как следует из докладной записки капитана Сергея Колозина, в середине июля 1943 года бойцами истребительного батальона были схвачены двое из шести членов немецкой диверсионной группы. У них изъяли взрывчатку (по 1,6 кг аммонала), бикфордовы шнуры и мины, активирующиеся под весом проходящего состава. Задержанные признались, что они были обучены в Днепропетровской диверсионной школе, а их целью были железнодорожные пути и мосты в районе Старого Оскола.

Спустя время в ЦОС сообщили о задержании 37 диверсантов-парашютистов, готовивших подрыв железных дорог. К 1 октября 1943 года в Курской области был арестован 381 агент немецких спецслужб.

Немногим ранее ФСБ обнародовала документы о массовых убийствах советских пленных нацистами в Крыму.