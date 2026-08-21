В Совете Федерации рассказали, к чему могут привести попытки отменить русскую культуру их инициаторов. Фото: REUTERS.

Попытки отменить русскую культуру приведут в тупик их инициаторов. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.

Сенатор привёл в качестве примера историю Германии и других стран, в которых практиковалось сжигание книг.

«Известно, чем это закончилось», - отметил Умаханов.

Проблемы так называемой отмены российской культуры он коснулся во время визита в Индонезию.

«Я глубоко убежден в том, что русскую, российскую и советскую культуру отменить нельзя. Эти все потуги напрасны. И это желание выдавать желаемое за действительное в конечном итоге приведет в тупик», - сказал Умаханов, отметив, что в Индонезии сохраняется живой интерес к культуре России.

Тем временем Запад не отказался от идеи «отменить Россию» в мировом спорте.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад стремится «отменить» российскую культуру и исказить историю, чтобы лишить Россию возможности черпать в них опору и силы.

Евродепутат Картайзер также считает, что попытки вытеснить культуру РФ нежизнеспособны.