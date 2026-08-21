На Аляске самолет с восемью людьми на борту рухнул на жилой район Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

На Аляске на жилой район рухнул самолет Cessna 441, на борту которого находились восемь человек. Информацию о происшествии предоставила местная газета Anchorage Daily News со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

По данным властей, воздушное судно следовало по маршруту из Анкориджа на мыс Кейп-Ньюнхем, который находится на юго-западном побережье штата. В районе крушения расположен военный аэродром, а также радиолокационная станция ВВС США.

Авиадиспетчеры, работавшие в Анкоридже, получили сигнал о том, что лайнер упал, не долетев до взлетно-посадочной полосы. В настоящее время нет официальных данных о том, удалось ли выжить кому-либо из находившихся на борту людей.

Ранее KP.RU сообщал о другом инциденте в Самарской области, где 12 августа разбился легкомоторный самолет. Тогда пилот чудом остался жив, хотя и получил серьезные травмы. Воздушное судно занималось обработкой полей, однако подробности аварии пока уточняются. Спасатели незамедлительно прибыли на место ЧП.