Рябков: РФ открыта к диалогу с США, но не отступит от принципиальных позиций Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия готова к диалогу с США, но это не означает, что она будет отступать от своих принципиальных позиций. Об этом в интервью NEWS.ru заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, американская сторона при администрации Дональда Трампа в целом демонстрирует готовность к конструктивному диалогу и понимание позиции России. И здесь важно то, способен ли Вашингтон повлиять на киевский режим и его европейских спонсоров, которые до сих пор грезят «стратегическим поражением» России.

Ранее военный аналитик Александр Михайлов заявил, что США позволят европейцам любые действия против России.