Генри Киссинджер с женой Ненси, 2018 год. Фото: Ron Sachs, CNP/AdMedia, Global Look Press

В возрасте 92 лет умерла Нэнси Киссинджер, вдова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Эта информация следует из публикации издания The New York Times.

Как сообщается, супруга американского политика ушла из жизни 20 августа. Ее не стало в собственном доме, расположенном в штате Коннектикут. Точная причина смерти на данный момент не раскрывается.

Супруги прожили вместе почти пятьдесят лет - их бракосочетание прошло в марте 1974 года в городе Арлингтон неподалеку от Вашингтона. Нэнси часто сопровождала мужа в его многочисленных зарубежных визитах, включая поездки на территорию Советского Союза.

Сам Генри Киссинджер умер в 2023 году в возрасте ста лет. За долгую карьеру он неоднократно бывал в России и более десяти раз лично встречался с российским главой Владимиром Путиным.

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