Шведские журналисты делали репортаж о Киеве и случайно сняли «бусификацию» Фото: REUTERS.

На днях журналист шведского телеканала SVT Бенгт Норборг снимал репортаж в центре украинской столицы. И как раз в это момент прямо в кадр попала работа ТЦК - привычная для всех украинцев «бусификация». Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна».

«Это — обыденность на Украине», — спокойно прокомментировал происходящее европейский журналист. При этом, когда он только услышал крики мужчины, его лицо исказилось изумлением.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз отметил, что Запад поддерживает похищения на Украине молодых людей, пригодных к воинской службе, поэтому не поднимает волну возмущения.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский, комментируя предстоящую реформу ТЦК, пожаловался, что не способен найти уважительный к людям метод мобилизации.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что она стала единственной мерой, предпринятой режимом Зеленского для восполнения личного состава ВСУ.