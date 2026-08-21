Находящийся в СИЗО сын Павла Астахова хочет вернуться на СВО

Адвокат Астахова-младшего заявил, что его подзащитный подал ходатайство с просьбой отправить его на СВО Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Находящийся в СИЗО по делу о мошенничестве сын известного адвоката Павла Астахова - Антон Астахов хочет вернуться в зону проведения СВО. Об этом РИА Новости рассказал адвокат подсудимого.

По словам защитника, с 2023 года его подзащитный проходил военную службу по контракту с Министерством обороны РФ. Он дослужился до офицерского звания и провел на передовой почти три года, за что был удостоен наград.

«Единственная цель Антона Павловича - вернуться к прохождению воинской службы в зоне СВО. Необходимые ходатайства следствию были заявлены», - подчеркнул адвокат.

Как ранее сообщал KP.RU, в середине апреля Астахов-младший был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье предусматривается лишение свободы на срок до десяти лет.

Согласно материалам дела, речь идет о хищении банковских средств посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов фиктивным компаниям. На момент совершения преступления сын Астахова являлся акционером данного кредитного учреждения.